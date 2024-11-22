Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн та списується за рахунок власних коштів( виключенням є картки Success - 100,00 грн), але рахунок не закривається.
У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку