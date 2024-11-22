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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 357358359360

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:36

moveton Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку.
Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн та списується за рахунок власних коштів( виключенням є картки Success - 100,00 грн), але рахунок не закривається.

У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.

Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи».
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:37

Ferlakur Доброго дня!

Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3066
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 229 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:55

  TASCOMBANK написав:Ferlakur Доброго дня!

Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.

То у вас ставка на довгострокові вклади для корпоративних клієнтів буде 10%, тобто гірші умови, ніж для звичайних? :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:52

TASCOMBANK що у вас знову за біда з комуналкою? Три рахунки оновилося і більше нічого немає.
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23.11.2024 10:52
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