Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 357358359360 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:36 moveton Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку.

Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.

Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн та списується за рахунок власних коштів( виключенням є картки Success - 100,00 грн), але рахунок не закривається.



У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.



Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.



Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи». Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку.Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн та списується за рахунок власних коштів( виключенням є картки Success - 100,00 грн), але рахунок не закривається.У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банкуу розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи». TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3066 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:37 Ferlakur Доброго дня!



Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 3066 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:55 TASCOMBANK написав: Ferlakur Доброго дня!



Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані. Доброго дня!Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.

То у вас ставка на довгострокові вклади для корпоративних клієнтів буде 10%, тобто гірші умови, ніж для звичайних? То у вас ставка на довгострокові вклади для корпоративних клієнтів буде 10%, тобто гірші умови, ніж для звичайних? Ferlakur Повідомлень: 4670 З нами з: 14.10.08 Подякував: 301 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лис, 2024 11:52 TASCOMBANK що у вас знову за біда з комуналкою? Три рахунки оновилося і більше нічого немає. Кочевник Повідомлень: 2433 З нами з: 16.02.17 Подякував: 393 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 лис, 2024 15:41 Кочевник написав: TASCOMBANK що у вас знову за біда з комуналкою? Три рахунки оновилося і більше нічого немає. що у вас знову за біда з комуналкою? Три рахунки оновилося і більше нічого немає.

Проблему можна обходити костилями - видаляти ті рахунки з підписок, які самі не оновились, і тут же їх додавати - тоді інфа по сумі сплати стає актуальною і дає сплатитись. Проблему можна обходити костилями - видаляти ті рахунки з підписок, які самі не оновились, і тут же їх додавати - тоді інфа по сумі сплати стає актуальною і дає сплатитись. won Повідомлень: 35 З нами з: 15.05.24 Подякував: 71 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 357358359360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор