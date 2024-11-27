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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:36

moveton Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку.
Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку.
Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн та списується за рахунок власних коштів( виключенням є картки Success - 100,00 грн), але рахунок не закривається.

У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.

Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.

Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи».
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 15:37

Ferlakur Доброго дня!

Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.
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Повідомлень: 3067
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2024 18:55

  TASCOMBANK написав:Ferlakur Доброго дня!

Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.

То у вас ставка на довгострокові вклади для корпоративних клієнтів буде 10%, тобто гірші умови, ніж для звичайних? :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 11:52

TASCOMBANK що у вас знову за біда з комуналкою? Три рахунки оновилося і більше нічого немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:41

  Кочевник написав:TASCOMBANK що у вас знову за біда з комуналкою? Три рахунки оновилося і більше нічого немає.

Проблему можна обходити костилями - видаляти ті рахунки з підписок, які самі не оновились, і тут же їх додавати - тоді інфа по сумі сплати стає актуальною і дає сплатитись.
won
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 20:17

Представник банку, а що за проблема із поповненням карти ? я декілька днів не можу погасити заборгованность - банк відхиляє платежі з інших моїх карток. Між іншими перераховую без проблем- на ТАС - ніяк...Вері кард.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:08

А як взагалі зараз гасити заборгованість? Всі підв'язані картки інших банків зникли, додати нову картку не дає ("Не вдалось виконати операцію. Спробуйте ще раз"), ввести реквізити іншої картки для списання з неї - також не виходить.
То що робити? Платіж за реквізитами відправляти? Що за дурня взагалі коїться?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:24

  Искатель написав:То що робити? Платіж за реквізитами відправляти?

У правильно поставленому питанні вже міститься відповідь ))
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:31

  Ferlakur написав:
  Искатель написав:То що робити? Платіж за реквізитами відправляти?

У правильно поставленому питанні вже міститься відповідь ))

Ну, це останній варіант. Хотілось би почути відповідь представника банку, що взагалі відбувається.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 10:38

Кочевник Дякуємо за ваш відгук і вибачаємося за незручності. Ми знаємо про ситуацію і вже активно працюємо над її вирішенням. Для того, щоб все працювало коректно, вам потрібно видалити стару підписку та додати нову. Сподіваємось, що незабаром усі питання будуть вирішені!
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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