moveton Звертаємо Вашу увагу, що присутня комісія за обслуговування неактивного карткового рахунку. Якщо по карті протягом 180-ти днів не здійснено жодної прибуткової або видаткової операції (в т.ч. за допомогою платіжної картки), за винятком операцій нарахування відсотків і списання комісійних винагород, нараховується та списується плата за обслуговування неактивного рахунку. Щомісячна плата за обслуговування неактивного рахунку складає 75,00 грн та списується за рахунок власних коштів( виключенням є картки Success - 100,00 грн), але рахунок не закривається.
У випадку, якщо розмір залишку на поточному рахунку менше, ніж розмір тарифу, щомісячна плата за неактивний рахунок встановлюється у розмірі залишку коштів на рахунку.
Звертаємо Вашу увагу, що плата стягується в перший робочий день кожного місяця з позитивного залишку коштів. Плата стягується, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому рахунок було визначено, як неактивний.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи».
Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.
Дякуємо за звернення. Інформація про зміну ставок за депозитами "Строковий" була передбачена лише для корпоративних клієнтів, тому її було знято з публічного доступу на сайті. Якщо вас цікавить детальніша інформація, будь ласка, зверніться до вашого особистого менеджера або зателефонуйте в наш центр підтримки клієнтів, і ми з радістю надамо всі необхідні дані.
То у вас ставка на довгострокові вклади для корпоративних клієнтів буде 10%, тобто гірші умови, ніж для звичайних?
Представник банку, а що за проблема із поповненням карти ? я декілька днів не можу погасити заборгованность - банк відхиляє платежі з інших моїх карток. Між іншими перераховую без проблем- на ТАС - ніяк...Вері кард.
А як взагалі зараз гасити заборгованість? Всі підв'язані картки інших банків зникли, додати нову картку не дає ("Не вдалось виконати операцію. Спробуйте ще раз"), ввести реквізити іншої картки для списання з неї - також не виходить. То що робити? Платіж за реквізитами відправляти? Що за дурня взагалі коїться?
Кочевник Дякуємо за ваш відгук і вибачаємося за незручності. Ми знаємо про ситуацію і вже активно працюємо над її вирішенням. Для того, щоб все працювало коректно, вам потрібно видалити стару підписку та додати нову. Сподіваємось, що незабаром усі питання будуть вирішені!