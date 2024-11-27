RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:02

Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
Искатель
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 4846 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:31

  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1765 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 358359360361
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3602)
27.11.2024 10:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron