Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?
Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 11:02
Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?
Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
Додано: Сер 27 лис, 2024 11:31
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