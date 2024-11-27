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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:02

Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:31

  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:31

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?

Всьо.
Навіть прийшло повідомлення від банку.
"У рамках безпеки ваших даних вимкнено можливість використання карток інших банків.."
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

Умєрла, так умєрла.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:16

  rollo написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?

Всьо.
Навіть прийшло повідомлення від банку.
"У рамках безпеки ваших даних вимкнено можливість використання карток інших банків.."

Та й гроші краще не використовувати заради безпеки.
Хай ото лежать у банці і банка тільки за неактивнисть буде стригти, всього то :mrgreen:

ПС. Я так розумію, шо комсомольські смузисти не змогли відслідковувати р2р-перекази за вимогою НБУ 8) :mrgreen:
Amethyst
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  #<1 ... 358359360361
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