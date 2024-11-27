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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 358359360361

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:02

Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 11:31

  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 14:31

  flysoulfly написав:
  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?

Всьо.
Навіть прийшло повідомлення від банку.
"У рамках безпеки ваших даних вимкнено можливість використання карток інших банків.."
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:03

Re: ТАСКОМБАНК

Умєрла, так умєрла.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 15:16

  rollo написав:
  flysoulfly написав:
  Искатель написав:чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?

раніше можна ж було.
вже - всьо?

Всьо.
Навіть прийшло повідомлення від банку.
"У рамках безпеки ваших даних вимкнено можливість використання карток інших банків.."

Та й гроші краще не використовувати заради безпеки.
Хай ото лежать у банці і банка тільки за неактивнисть буде стригти, всього то :mrgreen:

ПС. Я так розумію, шо комсомольські смузисти не змогли відслідковувати р2р-перекази за вимогою НБУ 8) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 16:42

Rack
Добрий день
Дякуємо за Ваш відгук. Інформуємо, що банком було прийнято рішення про видалення токенізованих карток із застосунку TAS2U.
Повторне додання карток не передбачене.
Здійснювати погашення заборгованості Ви можете будь яким, зручним для Вас способом
Наприклад:
• через каси відділень АТ «ТАСКОМБАНКу»;
• через TAS2U;
• через ПТКС;
• через каси та сервіси інших банків;
• на сайті ТАСКОМБАНКу здійснити оплату можливо: за номером договору або за номером рахунку в форматі IBAN (необхідно обрати розділ «Тобі» - погашення кредиту або перейти за посиланням - https://tascombank.ua/you/repayment-of-loans ).
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:06

  TASCOMBANK написав:Rack
• на сайті ТАСКОМБАНКу здійснити оплату можливо: за номером договору або за номером рахунку в форматі IBAN (необхідно обрати розділ «Тобі» - погашення кредиту або перейти за посиланням - https://tascombank.ua/you/repayment-of-loans ).


Якщо ви зробили цю форму, то зробіть так, щоби IBAN, скопійований з вашої виписки, сприймався з пробілами, якими він на друкований у виписці, а не випльовував: "номер не знайдено".

Ну, або відобразите в ТАС2Ю номер кредитного договору для Великої п'ятірки хоча б десь.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 17:26

  TASCOMBANK написав:Інформуємо, що банком було прийнято рішення про видалення токенізованих карток із застосунку TAS2U

Ви б зробили це роки на чотири-п'ять раніше!

Тоді сьогодні було б на якісь десь півмільйони активних клієнтів-картокористувачів менше.
А менше в банку клієнтів, то спокійніше всім.
flysoulfly
 
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