Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?
Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
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Додано: Сер 27 лис, 2024 11:02
Пане представник банку! А чому не можна у додаток TAS2U додати картку іншого банку?
Як взагалі погашати заборгованість з карток іншого банку? Варіант: зробити P2P звідти - не пропонувати, бо хтозна, як швидко ви ще зарахуєте...
Додано: Сер 27 лис, 2024 11:31
Додано: Сер 27 лис, 2024 14:31
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:03
Re: ТАСКОМБАНК
Умєрла, так умєрла.
Додано: Сер 27 лис, 2024 15:16
Та й гроші краще не використовувати заради безпеки.
Хай ото лежать у банці і банка тільки за неактивнисть буде стригти, всього то
ПС. Я так розумію, шо комсомольські смузисти не змогли відслідковувати р2р-перекази за вимогою НБУ
Додано: Сер 27 лис, 2024 16:42
Rack
Добрий день
Дякуємо за Ваш відгук. Інформуємо, що банком було прийнято рішення про видалення токенізованих карток із застосунку TAS2U.
Повторне додання карток не передбачене.
Здійснювати погашення заборгованості Ви можете будь яким, зручним для Вас способом
Наприклад:
• через каси відділень АТ «ТАСКОМБАНКу»;
• через TAS2U;
• через ПТКС;
• через каси та сервіси інших банків;
• на сайті ТАСКОМБАНКу здійснити оплату можливо: за номером договору або за номером рахунку в форматі IBAN (необхідно обрати розділ «Тобі» - погашення кредиту або перейти за посиланням -
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:06
Якщо ви зробили цю форму, то зробіть так, щоби IBAN, скопійований з вашої виписки, сприймався з пробілами, якими він на друкований у виписці, а не випльовував: "номер не знайдено".
Ну, або відобразите в ТАС2Ю номер кредитного договору для Великої п'ятірки хоча б десь.
Додано: Сер 27 лис, 2024 17:26
Додано: Сер 27 лис, 2024 20:02
Та Бог з тими "токенізованими картками"!
Чому немає можливості при погашенні ввести номер картки і її реквізити, як це зроблено у всіх нормальних(!) додатках? Ось там, де "Погасити" - чому немає можливості вводу номеру картки іншого банку?
Класичний "постріл у ногу", який, гадаю, у кінцевому рахунку призведе до значного зменшення охочих користуватися картками вашого банку.
Зробити таку дурню... це ж треба було додуматися...
Додано: Сер 27 лис, 2024 20:09
TASCOMBANK
Вам треба змінити копірайтера, що понаписав оцю дурню про безпеку у повідомленні про відключення токенізованих карток. Якщо підключення їх до ТАС2Ю несе ризики, а прибирання їх із ТАС2Ю ці ризики нівелює, то не треба бути генієм, щоб зробити висновок про джерело "небезпеки". Може і з банку вже час виносити кошти? Є плани з ТАС2Ю прибрати картки та рахунки відкриті безпосередньо у банку? Я розумію, що причина в іншому, але ж й відмазки треба писати так, що воно якось купи трималося.
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