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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:08
Re: ТАСКОМБАНК
Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:30
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:08
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:13
Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:51
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