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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 359360361362

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
valya
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:30

  valya написав:Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р

Треба гасити СЕПом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:08

  valya написав:Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р

А какая разница? Перевод с карты другого банка - это P2P. Или у Тазика регламент зачисления на счёт отличается от того тянучкой он или толкучкой?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:13

  moveton написав:
  valya написав:Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
Или у Тазика регламент зачисления на счёт отличается от того тянучкой он или толкучкой?
Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:51

  Amethyst написав:А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.

Шеф, то ж на Вікенді він був хитрий, а на п'ятірці усе просто. Ну, крім фортелів, що треба крутити, щоб скопіювати той номер, а не вводити руками. Але СЕП - наше все.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:50

  klug написав:
  Amethyst написав:А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.

Шеф, то ж на Вікенді він був хитрий, а на п'ятірці усе просто. Ну, крім фортелів, що треба крутити, щоб скопіювати той номер, а не вводити руками. Але СЕП - наше все.
о божє, дійсно з В5 в цьому плані все норм )
Ну чекаємо неофітів, які почнуть вивчати СЕП 30го лист після 16:00 (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:53

  Amethyst написав:Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....

Нет, чужую толкалку ТАС проведет в ближайшие около 17:00 любого дня.
Я уже устал это в теме повторять теоретикам.
ramzes4
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