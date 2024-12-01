|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:08
Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1857
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 лис, 2024 21:30
valya написав:
Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
Треба гасити СЕПом
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5902
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:08
valya написав:
Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
А какая разница? Перевод с карты другого банка - это P2P. Или у Тазика регламент зачисления на счёт отличается от того тянучкой он или толкучкой?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4926
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:13
moveton написав: valya написав:
Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
Или у Тазика регламент зачисления на счёт отличается от того тянучкой он или толкучкой?
Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5902
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Сер 27 лис, 2024 22:51
Amethyst написав:
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Шеф, то ж на Вікенді він був хитрий, а на п'ятірці усе просто. Ну, крім фортелів, що треба крутити, щоб скопіювати той номер, а не вводити руками. Але СЕП - наше все.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8618
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1213 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 27 лис, 2024 23:50
klug написав: Amethyst написав:
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Шеф, то ж на Вікенді він був хитрий, а на п'ятірці усе просто. Ну, крім фортелів, що треба крутити, щоб скопіювати той номер, а не вводити руками. Але СЕП - наше все.
о божє, дійсно з В5 в цьому плані все норм )
Ну чекаємо неофітів, які почнуть вивчати СЕП 30го лист після 16:00 (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5902
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1162 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Чет 28 лис, 2024 10:53
Amethyst написав:
Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....
Нет, чужую толкалку ТАС проведет в ближайшие около 17:00 любого дня.
Я уже устал это в теме повторять теоретикам.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1124
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2430 раз.
- Подякували: 306 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:36
ramzes4 написав:
чужую толкалку ТАС проведет в ближайшие около 17:00 любого дня.
А с IZI ,т.е. свою, у меня моментально провело.
Но убрать тянучку, и забанить ввод ЧУЖОЙ карты, это конечно полный бред.
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 807
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 гру, 2024 11:46
А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем
. До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1288
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 01 гру, 2024 12:00
WallNutPen написав:
А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем
. До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента
Ну как компенсация была зашита в процент кешбека, так и осталось. Больше интересно, как выглядит удержание этих 3.5% со старых покупок. Закон же налоги начиная с октября повышает? Теперь оно должно то ли ретроспективно списаться с кэшбекового счёта или какой-то карточки, то ли все пойдём доплачивать НДФЛ самостоятельно и подавать об этом декларации.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4926
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|