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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363>

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
valya
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 21:30

  valya написав:Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р

Треба гасити СЕПом
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:08

  valya написав:Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р

А какая разница? Перевод с карты другого банка - это P2P. Или у Тазика регламент зачисления на счёт отличается от того тянучкой он или толкучкой?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:13

  moveton написав:
  valya написав:Може хочуть постригти при погашенні кредиток затягуванням проводки вхідних р2р
Или у Тазика регламент зачисления на счёт отличается от того тянучкой он или толкучкой?
Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 22:51

  Amethyst написав:А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.

Шеф, то ж на Вікенді він був хитрий, а на п'ятірці усе просто. Ну, крім фортелів, що треба крутити, щоб скопіювати той номер, а не вводити руками. Але СЕП - наше все.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 23:50

  klug написав:
  Amethyst написав:А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.

Шеф, то ж на Вікенді він був хитрий, а на п'ятірці усе просто. Ну, крім фортелів, що треба крутити, щоб скопіювати той номер, а не вводити руками. Але СЕП - наше все.
о божє, дійсно з В5 в цьому плані все норм )
Ну чекаємо неофітів, які почнуть вивчати СЕП 30го лист після 16:00 (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2024 10:53

  Amethyst написав:Угу, чужая толкалка -- это +1..2 дн на зачисление.
И приколы есть с регламентом ПТКС.
И куча народа за кордоном, на ВПНе!
А для старой-доброй Б5 не все знают хитрый кредсчет для СЕПа.
Три дня осталось ваащето до погашения в грейсе!
Вообщем проблемы индейцев комсамолистов не иб....

Нет, чужую толкалку ТАС проведет в ближайшие около 17:00 любого дня.
Я уже устал это в теме повторять теоретикам.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2024 01:36

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:чужую толкалку ТАС проведет в ближайшие около 17:00 любого дня.

А с IZI ,т.е. свою, у меня моментально провело.
Но убрать тянучку, и забанить ввод ЧУЖОЙ карты, это конечно полный бред.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 11:46

Re: ТАСКОМБАНК

А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем :(. До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:00

  WallNutPen написав:А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем :(. До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента

Ну как компенсация была зашита в процент кешбека, так и осталось. Больше интересно, как выглядит удержание этих 3.5% со старых покупок. Закон же налоги начиная с октября повышает? Теперь оно должно то ли ретроспективно списаться с кэшбекового счёта или какой-то карточки, то ли все пойдём доплачивать НДФЛ самостоятельно и подавать об этом декларации.
moveton
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