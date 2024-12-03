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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:06

  moveton написав:
  WallNutPen написав:А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем :(. До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента

Ну как компенсация была зашита в процент кешбека, так и осталось. Больше интересно, как выглядит удержание этих 3.5% со старых покупок. Закон же налоги начиная с октября повышает? Теперь оно должно то ли ретроспективно списаться с кэшбекового счёта или какой-то карточки, то ли все пойдём доплачивать НДФЛ самостоятельно и подавать об этом декларации.


Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:05

  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:19

  moveton написав:
  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...

Спочатку з відсотків забрали на ВЗ гроші, потім пропонують одноразово 1000 грн повернути. Ну як ця махінація працює?)))
sens
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:48

  sens написав:
  moveton написав:
  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...

Спочатку з відсотків забрали на ВЗ гроші, потім пропонують одноразово 1000 грн повернути. Ну як ця махінація працює?)))
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:51

Констатация

Лох не мамонт -не вымрет
sens
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