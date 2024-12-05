WallNutPen написав:А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем . До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента
Ну как компенсация была зашита в процент кешбека, так и осталось. Больше интересно, как выглядит удержание этих 3.5% со старых покупок. Закон же налоги начиная с октября повышает? Теперь оно должно то ли ретроспективно списаться с кэшбекового счёта или какой-то карточки, то ли все пойдём доплачивать НДФЛ самостоятельно и подавать об этом декларации.
Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
Спочатку з відсотків забрали на ВЗ гроші, потім пропонують одноразово 1000 грн повернути. Ну як ця махінація працює?)))
посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
Спочатку з відсотків забрали на ВЗ гроші, потім пропонують одноразово 1000 грн повернути. Ну як ця махінація працює?)))
як працює? - "пад бурниє і прадалжитєльниє апладісмєнти" пересічного електорату
посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025
Visky написав:Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025
Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны".