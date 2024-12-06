RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 360361362363

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2024 12:06

  moveton написав:
  WallNutPen написав:А Тася похоже с новым налогообложением теперь начисляет кэшбек - сложно. До 9 утра вообще не давало вывести писало ошибку. А теперь по сумме смотрю получается меньше - как известно ранее они по Верке и Пудре платили проценты кэшбека чистыми. Теперь уже не совсем :(. До вчера Тася готова была брать на себя 18,5% налогов - и продолжает их брать на себя, но добавочку в 3,5% теперь удерживает с клиента

Ну как компенсация была зашита в процент кешбека, так и осталось. Больше интересно, как выглядит удержание этих 3.5% со старых покупок. Закон же налоги начиная с октября повышает? Теперь оно должно то ли ретроспективно списаться с кэшбекового счёта или какой-то карточки, то ли все пойдём доплачивать НДФЛ самостоятельно и подавать об этом декларации.


Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.
посетитель
 
Повідомлень: 1292
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 18:05

  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 23.03.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:19

  moveton написав:
  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...

Спочатку з відсотків забрали на ВЗ гроші, потім пропонують одноразово 1000 грн повернути. Ну як ця махінація працює?)))
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:48

  sens написав:
  moveton написав:
  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...

Спочатку з відсотків забрали на ВЗ гроші, потім пропонують одноразово 1000 грн повернути. Ну як ця махінація працює?)))
як працює? - "пад бурниє і прадалжитєльниє апладісмєнти" пересічного електорату
flysoulfly
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1782 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 15:51

Констатация

Лох не мамонт -не вымрет
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17986
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 02:56

  moveton написав:
  посетитель написав:Могу ошибаться, особо не слежу, но вроде ж переиграли.С декабря вроде.

Судя по тому, что мне прислал Таксер, только собираются переиграть. Т.е. по подписанному закону платить нужно с октября, но ждём, что примут дополнительный закон, что с физиков ВЗ поднимается только с декабря, а для ФЛП вводится так и вовсе с января. Наша законодательная система прекрасна и удивительна...
Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:24

  Visky написав:
  sens написав:
  Visky написав:sens Ви серйозно чи жартуєте? Бо на деребасі нема відділення, хіба на Грецькій.
Якщо серйозно, то на Хрещатику стабільно є сині?

Якщо домахуватися до відповіді ,то в Києві є відділення на Майдані Незалежності, так само в Одесі - немає на Дерибасівській є лише за 1 квартал від центральної вулиці.

Дякую. Мене цікавить, чи на Хрещатику стабільно є сині, як з Вашого досвіду?
Замовив на Майдані, помітили прохання видати новими, приїхав - і лише сміття 90-х років. Дякую
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 03:27

  Visky написав:Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025

Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны".
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4948
З нами з: 23.03.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:50

Re: ТАСКОМБАНК

Вигравайте призи разом з Private banking Таскомбанк та Mastercard

https://news.finance.ua/ua/vyhravayte-p ... mastercard

Акція діє до 28.02.2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3017
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 360361362363
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3629)
06.12.2024 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.