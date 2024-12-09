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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 361362363364 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 28 Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43 greenozon написав: мені от цікаво, ці аферисти ще й податок візьмуть із вовіной тищі? мені от цікаво, ці аферисти ще й податок візьмуть із вовіной тищі?

Которые именно аферисты? С вовиной ковидной я не заметил, чтобы кто-то налог брал. Разве что в доход для расчёта субсидии может и учлось тем, кто сильно этого хотел. Которые именно аферисты? С вовиной ковидной я не заметил, чтобы кто-то налог брал. Разве что в доход для расчёта субсидии может и учлось тем, кто сильно этого хотел. moveton

Повідомлень: 4953 З нами з: 23.03.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 574 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 гру, 2024 04:25 moveton написав: Visky написав: Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025 Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025

Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны". Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны". Аналогія недоречна, тут засаднича норма: заднім числом неможливо. І не має значення виправлять чи ні. Тільки з 00:00 1 грудня. Банки так і списують податки, не чув щоб хтось списав за більш ранню дату Аналогія недоречна, тут засаднича норма: заднім числом неможливо. І не має значення виправлять чи ні. Тільки з 00:00 1 грудня. Банки так і списують податки, не чув щоб хтось списав за більш ранню дату Visky

Повідомлень: 1320 З нами з: 27.04.10 Подякував: 112 раз. Подякували: 146 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 14:38 TASCOMBANK

Просьба прояснить ситуацию с с начислением и выплатой кешбека. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Вопрос банк собирается это исправлять или нет? Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили и в поддержке говорят, что даже сроки пока не определены. Не красиво получается Добрый деньПросьба прояснить ситуацию с с начислением и выплатой кешбека. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Вопрос банк собирается это исправлять или нет? Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили и в поддержке говорят, что даже сроки пока не определены. Не красиво получается Кассандра

Повідомлень: 1481 З нами з: 04.12.12 Подякував: 27 раз. Подякували: 229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 14:53 Кассандра написав: Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и

Даа... "Посмотрите на него! Он женился и теперь я должен кормить его детей!" - это не анекдот.



Кассандра написав: Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили

И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"? В тех, что я видел, ровно так же, как и в Тазике: начисляют столько же, сколько и раньше, а при выплате, как положено по закону, удерживают не 19.5%, а 23%. Вот если бы Тазик продолжал удерживать 19.5%, то это действительно нужно было требовать срочно исправить, пока налоговая не оштрафовала.



Кассандра написав: Не красиво получается Не красиво получается

Разве что в плане соответствия публичной оферте "Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк". Но так, положа руку на сердце, если Тазик на той странице вместо 3% за аптеки укажет 2.9% или сколько там сейчас выходит, сильно легче станет? Даа... "Посмотрите на него! Он женился и теперь я должен кормить его детей!" - это не анекдот.И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"? В тех, что я видел, ровно так же, как и в Тазике: начисляют столько же, сколько и раньше, а при выплате, как положено по закону, удерживают не 19.5%, а 23%. Вот если бы Тазик продолжал удерживать 19.5%, то это действительно нужно было требовать срочно исправить, пока налоговая не оштрафовала.Разве что в плане соответствия публичной оферте "Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк". Но так, положа руку на сердце, если Тазик на той странице вместо 3% за аптеки укажет 2.9% или сколько там сейчас выходит, сильно легче станет? moveton

Повідомлень: 4953 З нами з: 23.03.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 574 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 15:34 moveton я вам на весь ваш бурный спич отвечу короткой фразой как раз из анекдота: "Куме! Ви за мене чи за ведмедя?" я вам на весь ваш бурный спич отвечу короткой фразой как раз из анекдота: "Куме! Ви за мене чи за ведмедя?" Кассандра

Повідомлень: 1481 З нами з: 04.12.12 Подякував: 27 раз. Подякували: 229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 361362363364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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