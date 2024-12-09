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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43
greenozon написав:
мені от цікаво, ці аферисти ще й податок візьмуть із вовіной тищі?
Которые именно аферисты? С вовиной ковидной я не заметил, чтобы кто-то налог брал. Разве что в доход для расчёта субсидии может и учлось тем, кто сильно этого хотел.
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moveton
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Додано: Суб 07 гру, 2024 04:25
moveton написав: Visky написав:
Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025
Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны".
Аналогія недоречна, тут засаднича норма: заднім числом неможливо. І не має значення виправлять чи ні. Тільки з 00:00 1 грудня. Банки так і списують податки, не чув щоб хтось списав за більш ранню дату
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:38
Добрый день TASCOMBANK
Просьба прояснить ситуацию с с начислением и выплатой кешбека. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Вопрос банк собирается это исправлять или нет? Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили и в поддержке говорят, что даже сроки пока не определены. Не красиво получается
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Кассандра
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Додано: Пон 09 гру, 2024 14:53
Кассандра написав:
Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам
.
Даа... "Посмотрите на него! Он женился и теперь я должен кормить его детей!" - это не анекдот.
Кассандра написав:
Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили
И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"? В тех, что я видел, ровно так же, как и в Тазике: начисляют столько же, сколько и раньше, а при выплате, как положено по закону, удерживают не 19.5%, а 23%. Вот если бы Тазик продолжал удерживать 19.5%, то это действительно нужно было требовать срочно исправить, пока налоговая не оштрафовала.
Кассандра написав:
Не красиво получается
Разве что в плане соответствия публичной оферте "Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк". Но так, положа руку на сердце, если Тазик на той странице вместо 3% за аптеки укажет 2.9% или сколько там сейчас выходит, сильно легче станет?
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moveton
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Додано: Пон 09 гру, 2024 15:34
moveton
я вам на весь ваш бурный спич отвечу короткой фразой как раз из анекдота: "Куме! Ви за мене чи за ведмедя?"
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Кассандра
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Додано: Пон 09 гру, 2024 15:48
Кассандра написав:moveton
я вам на весь ваш бурный спич отвечу короткой фразой как раз из анекдота: "Куме! Ви за мене чи за ведмедя?"
Это на "И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"?"? Хорошо. Ответ принят.
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