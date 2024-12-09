Visky написав:Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025
Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны".
Аналогія недоречна, тут засаднича норма: заднім числом неможливо. І не має значення виправлять чи ні. Тільки з 00:00 1 грудня. Банки так і списують податки, не чув щоб хтось списав за більш ранню дату
Добрый день TASCOMBANK Просьба прояснить ситуацию с с начислением и выплатой кешбека. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Вопрос банк собирается это исправлять или нет? Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили и в поддержке говорят, что даже сроки пока не определены. Не красиво получается
Кассандра написав:Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам.
Даа... "Посмотрите на него! Он женился и теперь я должен кормить его детей!" - это не анекдот.
Кассандра написав:Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили
И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"? В тех, что я видел, ровно так же, как и в Тазике: начисляют столько же, сколько и раньше, а при выплате, как положено по закону, удерживают не 19.5%, а 23%. Вот если бы Тазик продолжал удерживать 19.5%, то это действительно нужно было требовать срочно исправить, пока налоговая не оштрафовала.
Кассандра написав:Не красиво получается
Разве что в плане соответствия публичной оферте "Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк". Но так, положа руку на сердце, если Тазик на той странице вместо 3% за аптеки укажет 2.9% или сколько там сейчас выходит, сильно легче станет?
З 11 грудня 2024 року будуть внесені зміни до умов програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК».
Зокрема, в умовах відбудуться наступні зміни:
Для карткових продуктів «Велика п’ятірка», «Lime card», «Pudra card», «Marsala card» винагорода не нараховується; Для карткового продукту «Very Card» вносяться зміни до категорії «Аптеки» при розрахунках власними коштами; Змінено максимальну суму заохочення
Клиентам не угодишь. Не увеличивали грязный кэшбек, чтобы повышение налогов скомпенсировать - не доплачивают, нужно исправлять. Оперативно собрались увеличивать (наверное, один такой банк в Украине), есессно, за счёт того, что где-то он уменьшится потому, что доход у банка от новых поборов больше не стал - всё равно не довольны.