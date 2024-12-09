Додано: Пон 09 гру, 2024 14:53

Кассандра написав: Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и

Кассандра написав: Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили

Кассандра написав: Не красиво получается Не красиво получается

Даа... "Посмотрите на него! Он женился и теперь я должен кормить его детей!" - это не анекдот.И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"? В тех, что я видел, ровно так же, как и в Тазике: начисляют столько же, сколько и раньше, а при выплате, как положено по закону, удерживают не 19.5%, а 23%. Вот если бы Тазик продолжал удерживать 19.5%, то это действительно нужно было требовать срочно исправить, пока налоговая не оштрафовала.Разве что в плане соответствия публичной оферте "Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк". Но так, положа руку на сердце, если Тазик на той странице вместо 3% за аптеки укажет 2.9% или сколько там сейчас выходит, сильно легче станет?