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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 361362363364

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 20:43

  greenozon написав:мені от цікаво, ці аферисти ще й податок візьмуть із вовіной тищі?

Которые именно аферисты? С вовиной ковидной я не заметил, чтобы кто-то налог брал. Разве что в доход для расчёта субсидии может и учлось тем, кто сильно этого хотел.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2024 04:25

  moveton написав:
  Visky написав:Відповідно до Конституційних норм законопроєкт набирає законної сили з початку наступної доби після публікації в урядовій або законодавчій пресі, або з майбутньої дати, що вказана в законопроєкті. Минула дата не передбачена. Закон набув чинності з 1 грудня, позначка " з 1 жовтня" є нікчемною. Планується внести зміну для ФОПів - нова ставка з 1.1.2025

Закон-то да, начал действовать с декабря. Но каким Конституционным нормам противоречит требование уже после начала его действия заплатить какие-то поборы на доходы, которые были до этого закона? Даже прецедент был: налоговая "амнистия" за несколько процентов от прошлых доходов. Никакой Конституционный Суд не возражал. Так что не знаю насчёт никчемности. IMHO, пока не примут корректирующий закон, что за октябрь-ноябрь доплачивать не надо, мы все получаемся должниками. Понятно, что примут (хотя... про экономическую бронирование тоже так некоторые уверенно говорили), но могли бы и сразу быть тщательнее и не делать всем головняк. Всё таки специально обученные "лучшие люди страны".
Аналогія недоречна, тут засаднича норма: заднім числом неможливо. І не має значення виправлять чи ні. Тільки з 00:00 1 грудня. Банки так і списують податки, не чув щоб хтось списав за більш ранню дату
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:38

Добрый день TASCOMBANK
Просьба прояснить ситуацию с с начислением и выплатой кешбека. Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам. Вопрос банк собирается это исправлять или нет? Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили и в поддержке говорят, что даже сроки пока не определены. Не красиво получается :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:53

  Кассандра написав:Начисление идёт по старой формуле кешбек + 19.5(18+1.5)%. А выплата идёт уже с учётом новой ставки налога 23=18+5% и таким образом образуется недоплата клиентам.

Даа... "Посмотрите на него! Он женился и теперь я должен кормить его детей!" - это не анекдот.

  Кассандра написав:Во всех банках этот вопрос решён ещё первого числа, а вы до сих пор этого ещё не исправили

И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"? В тех, что я видел, ровно так же, как и в Тазике: начисляют столько же, сколько и раньше, а при выплате, как положено по закону, удерживают не 19.5%, а 23%. Вот если бы Тазик продолжал удерживать 19.5%, то это действительно нужно было требовать срочно исправить, пока налоговая не оштрафовала.

  Кассандра написав:Не красиво получается

Разве что в плане соответствия публичной оферте "Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк". Но так, положа руку на сердце, если Тазик на той странице вместо 3% за аптеки укажет 2.9% или сколько там сейчас выходит, сильно легче станет?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:34

moveton я вам на весь ваш бурный спич отвечу короткой фразой как раз из анекдота: "Куме! Ви за мене чи за ведмедя?" :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:48

  Кассандра написав:moveton я вам на весь ваш бурный спич отвечу короткой фразой как раз из анекдота: "Куме! Ви за мене чи за ведмедя?" :wink:

Это на "И как же именно этот вопрос решён "во всех банках"?"? Хорошо. Ответ принят.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:24

Re: ТАСКОМБАНК

З 11 грудня 2024 року будуть внесені зміни до умов програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК».

Зокрема, в умовах відбудуться наступні зміни:

Для карткових продуктів «Велика п’ятірка», «Lime card», «Pudra card», «Marsala card» винагорода не нараховується;
Для карткового продукту «Very Card» вносяться зміни до категорії «Аптеки» при розрахунках власними коштами;
Змінено максимальну суму заохочення

https://tascombank.ua/news/6756f1532f63bb00120f2695
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:14

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Для карткових продуктів «Велика п’ятірка», «Lime card», «Pudra card», «Marsala card» винагорода не нараховується;


Пудра була цікава. Тепер - на полицю. Шкода!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:26

  V2 написав:
  Ferlakur написав:Для карткових продуктів «Велика п’ятірка», «Lime card», «Pudra card», «Marsala card» винагорода не нараховується;


Пудра була цікава. Тепер - на полицю. Шкода!

Б5 плюс Пудра були краще за Вєру.
А тепер всьо.

На Вєрє у мене немає ліміту.

Походу ТАС тепер всьо.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:37

  rollo написав:Походу ТАС тепер всьо.

Клиентам не угодишь. Не увеличивали грязный кэшбек, чтобы повышение налогов скомпенсировать - не доплачивают, нужно исправлять. Оперативно собрались увеличивать (наверное, один такой банк в Украине), есессно, за счёт того, что где-то он уменьшится потому, что доход у банка от новых поборов больше не стал - всё равно не довольны.
moveton
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