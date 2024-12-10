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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 362363364365

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:50

moveton
Чому радіти? Повній відміні кешбеку по В5 та Пудрі?
V2
4
 
Повідомлень: 8345
З нами з: 03.07.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1366 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:57

  V2 написав:Чому радіти? Повній відміні кешбеку по В5 та Пудрі?

Тому, что у Веры теперь будут "доплачивать", вестимо. А неизбежные последствия в отмене кешбеков по другим статьям - то уже принять, как должное. Это, конечно, если хочется порадоваться.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4959
З нами з: 23.03.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:01

  moveton написав:
  V2 написав:Чому радіти? Повній відміні кешбеку по В5 та Пудрі?

Тому, что у Веры теперь будут "доплачивать", вестимо. А неизбежные последствия в отмене кешбеков по другим статьям - то уже принять, как должное. Это, конечно, если хочется порадоваться.

Вера без кредитного лимита не интересна.
rollo
 
Повідомлень: 1420
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 145 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:29

Re: ТАСКОМБАНК

А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.
Alpha1251
 
Повідомлень: 368
З нами з: 02.04.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 19:37

  Alpha1251 написав:А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.

Было дело. Скидывали драфт, писал заяву и отправлял им фото (или скан).
ramaz
 
Повідомлень: 665
З нами з: 12.07.17
Подякував: 126 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 07:46

  Alpha1251 написав:А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.

Да, звоните и закроют. Я закрывал эксСпортивные так.
Feh14
 
Повідомлень: 146
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 07:47

  ramaz написав:
  Alpha1251 написав:А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.

Было дело. Скидывали драфт, писал заяву и отправлял им фото (или скан).

Мне просто по звонку закрывали, без писулек.
Feh14
 
Повідомлень: 146
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 362363364365
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