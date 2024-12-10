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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:50
moveton
Чому радіти? Повній відміні кешбеку по В5 та Пудрі?
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V2
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Додано: Пон 09 гру, 2024 18:57
V2 написав:
Чому радіти? Повній відміні кешбеку по В5 та Пудрі?
Тому, что у Веры теперь будут "доплачивать", вестимо. А неизбежные последствия в отмене кешбеков по другим статьям - то уже принять, как должное. Это, конечно, если хочется порадоваться.
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moveton
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Додано: Пон 09 гру, 2024 19:01
moveton написав: V2 написав:
Чому радіти? Повній відміні кешбеку по В5 та Пудрі?
Тому, что у Веры теперь будут "доплачивать", вестимо. А неизбежные последствия в отмене кешбеков по другим статьям - то уже принять, как должное. Это, конечно, если хочется порадоваться.
Вера без кредитного лимита не интересна.
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rollo
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Додано: Пон 09 гру, 2024 19:29
А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.
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Alpha1251
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Додано: Пон 09 гру, 2024 19:37
Alpha1251 написав:
А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.
Было дело. Скидывали драфт, писал заяву и отправлял им фото (или скан).
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ramaz
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Додано: Вів 10 гру, 2024 07:46
Alpha1251 написав:
А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.
Да, звоните и закроют. Я закрывал эксСпортивные так.
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Feh14
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Додано: Вів 10 гру, 2024 07:47
ramaz написав: Alpha1251 написав:
А никто не пробовал закрывать карты удалённо? Например, через тёплую линию.
Было дело. Скидывали драфт, писал заяву и отправлял им фото (или скан).
Мне просто по звонку закрывали, без писулек.
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Feh14
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