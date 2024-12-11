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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 363364365366

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:32

  TASCOMBANK написав:Кассандра Дякуємо за Ваш відгук!
Інформуємо, що Банк працює над змінами до умов бонусної програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»


Вже напрацював, скасувавши кешбек по В5 та Пудрі.
Може, ви б там відпочили трохи з такою роботою?!!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:39

Сказали, "треба було мігрувати на Верікард, коли Вам пропонували у додатку. Тепер такої можливості немає". Тільки закривати повністю картки, потім відкривати Вєрку, подавати заявку на ліміт, і з великою ймовірністю ліміт не дадуть.
"От така х...ня, малята" (с.Дід Панас)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 17:40

  V2 написав:
  TASCOMBANK написав:Кассандра Дякуємо за Ваш відгук!
Інформуємо, що Банк працює над змінами до умов бонусної програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК»


Вже напрацював, скасувавши кешбек по В5 та Пудрі.
Може, ви б там відпочили трохи з такою роботою?!!

Нєє, ну якщо ці працівники запропонують автоперенесення (без додаткового скорінга) кредліміту з В5 на Вєру, то я таки схожу у відня і перепідпишу Договір на Вєру...
А так, дійсно, просто закрию картки Тасі, тай і всьооо. Ще б потім якось здихаться від їх спаму :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:00

Re: ТАСКОМБАНК

Ехх так важко той ліміт на п’ятірку з пудрою підвищували і тепер все це доведеться закривати бо навряд чи на Верку автоматом перенесуть
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

Відчуйте святкову магію разом з Mastercard

https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard

Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:52

Re: ТАСКОМБАНК

Акція! «Додайте покупкам радість подарунків з Very Card!» від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/akciya-doday ... taskombank

Акція проводиться з 10 грудня 2024 р. по 09 лютого 2025 р. включно

Складається з двох етапів:
перший етап: 10 грудня 2024 року — 09 січня 2025 року;
другий етап: 10 січня 2025 року — 09 лютого 2025 року.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 11:03

Якщо адміністрація банку вирішила образити своїх давніх клієнтів, які вже по багато років тут... це її право. Але й клієнти можуть зробити "па-па" банку, і подивимось, хто більше втратить.
Искатель
 
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