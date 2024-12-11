Вже напрацював, скасувавши кешбек по В5 та Пудрі.
Може, ви б там відпочили трохи з такою роботою?!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:32
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:39
Сказали, "треба було мігрувати на Верікард, коли Вам пропонували у додатку. Тепер такої можливості немає". Тільки закривати повністю картки, потім відкривати Вєрку, подавати заявку на ліміт, і з великою ймовірністю ліміт не дадуть.
"От така х...ня, малята" (с.Дід Панас)
Додано: Вів 10 гру, 2024 17:40
Нєє, ну якщо ці працівники запропонують автоперенесення (без додаткового скорінга) кредліміту з В5 на Вєру, то я таки схожу у відня і перепідпишу Договір на Вєру...
А так, дійсно, просто закрию картки Тасі, тай і всьооо. Ще б потім якось здихаться від їх спаму
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:00
Re: ТАСКОМБАНК
Ехх так важко той ліміт на п’ятірку з пудрою підвищували і тепер все це доведеться закривати бо навряд чи на Верку автоматом перенесуть
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
Відчуйте святкову магію разом з Mastercard
https://news.finance.ua/ua/vidchuyte-sv ... mastercard
Період пропозиції: з 6 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року
Додано: Вів 10 гру, 2024 18:52
Re: ТАСКОМБАНК
Акція! «Додайте покупкам радість подарунків з Very Card!» від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/akciya-doday ... taskombank
Акція проводиться з 10 грудня 2024 р. по 09 лютого 2025 р. включно
Складається з двох етапів:
перший етап: 10 грудня 2024 року — 09 січня 2025 року;
другий етап: 10 січня 2025 року — 09 лютого 2025 року.
Додано: Сер 11 гру, 2024 11:03
Якщо адміністрація банку вирішила образити своїх давніх клієнтів, які вже по багато років тут... це її право. Але й клієнти можуть зробити "па-па" банку, і подивимось, хто більше втратить.
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:04
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:17
Re: ТАСКОМБАНК
Ощадний по ІВАНУ поповнюється?
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