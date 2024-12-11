|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:21
Кочевник написав:
Ощадний по ІВАНУ поповнюється?
так.
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5923
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 453 раз.
- Подякували: 1166 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
9
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:25
Amethyst написав:
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
Более того, с карты, на которой деньги есть. Почему-то в отделении можно открыть пустой ощадник, а в приложении низя. Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 4975
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 576 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:36
Amethyst написав: Кочевник написав:
Ощадний по ІВАНУ поповнюється?
так.
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
Навіщо його відкривати, якщо він вже є?
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2447
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|