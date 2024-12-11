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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2024 16:21
Кочевник написав:
Ощадний по ІВАНУ поповнюється?
так.
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
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Amethyst
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Додано: Сер 11 гру, 2024 16:25
Amethyst написав:
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
Более того, с карты, на которой деньги есть. Почему-то в отделении можно открыть пустой ощадник, а в приложении низя. Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг
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moveton
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Додано: Сер 11 гру, 2024 16:36
Amethyst написав: Кочевник написав:
Ощадний по ІВАНУ поповнюється?
так.
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
Навіщо його відкривати, якщо він вже є?
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Кочевник
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:19
Искатель написав:
Сказали, "треба було мігрувати на Верікард, коли Вам пропонували у додатку. Тепер такої можливості немає".
Тільки закривати повністю ..., потім відкривати ..., подавати заявку на ..., і з великою ймовірністю...
київстарівсько-водафонівська якась "школа"
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flysoulfly
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:30
moveton написав:
Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг
получается
сферический_свинорыл_в_вакууме
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Додано: Сер 11 гру, 2024 20:46
flysoulfly написав: moveton написав:
Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг
получается
сферический_свинорыл_в_вакууме
Нуу, с долларовым ощадником я это проходил вполне практически, когда делал квест получения изиного конверта без комиссий. Правда, в этом случае по-любому уже сидишь в отделении, но получается, что и так замученного менеджера нужно грузить ещё и созданием ощадника. Хорошо хоть ажур можно создать из приложения.
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moveton
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Додано: Сер 11 гру, 2024 23:32
moveton написав: flysoulfly написав: moveton написав:
Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг
получается
сферический_свинорыл_в_вакууме
Нуу, с долларовым ощадником я это проходил вполне практически
та не,
я ж в хорошем смысле
констатация замкнутости схемы
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