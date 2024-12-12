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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 364365366367

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:21

  Кочевник написав:Ощадний по ІВАНУ поповнюється?

так.
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:25

  Amethyst написав:Але відкривати треба з картки або у від-ні ))

Более того, с карты, на которой деньги есть. Почему-то в отделении можно открыть пустой ощадник, а в приложении низя. Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг :P
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 16:36

  Amethyst написав:
  Кочевник написав:Ощадний по ІВАНУ поповнюється?

так.
Але відкривати треба з картки або у від-ні ))

Навіщо його відкривати, якщо він вже є? :lol:
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:19

  Искатель написав:Сказали, "треба було мігрувати на Верікард, коли Вам пропонували у додатку. Тепер такої можливості немає".
Тільки закривати повністю ..., потім відкривати ..., подавати заявку на ..., і з великою ймовірністю...

київстарівсько-водафонівська якась "школа" :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:30

  moveton написав:
Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг

получается :) сферический_свинорыл_в_вакууме
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 20:46

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг

получается :) сферический_свинорыл_в_вакууме

Нуу, с долларовым ощадником я это проходил вполне практически, когда делал квест получения изиного конверта без комиссий. Правда, в этом случае по-любому уже сидишь в отделении, но получается, что и так замученного менеджера нужно грузить ещё и созданием ощадника. Хорошо хоть ажур можно создать из приложения.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:32

  moveton написав:
  flysoulfly написав:
  moveton написав:
Когда есть только пустой ажур, то в рамках приложения получается замкнутый круг

получается :) сферический_свинорыл_в_вакууме

Нуу, с долларовым ощадником я это проходил вполне практически

та не,
я ж в хорошем смысле :)
констатация замкнутости схемы
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:32

Re: ТАСКОМБАНК

Ексклюзивні зимові пропозиції для власників картки Mastercard® World Elite у Буковелі

https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli

Період пропозиції: з 20 грудня 2024 року по 31 березня 2025 року.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 05:36

Искатель
Нема айбпна на ощадному
andyteam
 
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