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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2024 08:47
Давно, а куди подівся?[/quote]
Судячи по камментам, не у всіх є.
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andyteam
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:59
andyteam написав:
Давно, а куди подівся?
Судячи по камментам, не у всіх є.[/quote]
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
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klug
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