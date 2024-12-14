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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 365366367368

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 08:47

Давно, а куди подівся?[/quote]
Судячи по камментам, не у всіх є.
andyteam
 
Повідомлень: 151
З нами з: 16.07.14
Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 15:01

Re: ТАСКОМБАНК

Питання до представника. На днях банк розірвав відносини зі мною, хоча за вимогою я підтвердив кожен платіж, що запитували, навіть договір підряду відправив. Чи можна, якось відновити відносини? Або через який термін можна звертатися повторно для відкриття рахунку? ОДразу слідом і ізі банк закрили)
Kentuki
 
Повідомлень: 3
З нами з: 13.12.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 17:59

  andyteam написав:Давно, а куди подівся?

Судячи по камментам, не у всіх є.[/quote]
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
klug
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:02

  klug написав:
а куди подівся?

Судячи по камментам, не у всіх є.
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
технологічненько
flysoulfly
 
Повідомлень: 5631
З нами з: 13.01.09
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 19:26

  flysoulfly написав:
  klug написав:
а куди подівся?

Судячи по камментам, не у всіх є.
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
технологічненько
Да тапніть Депо/Ощадний і проскроліть донизу...тама і буде ІБАН Ощадного
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 05.05.21
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1167 раз.
 
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3
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2024 21:58

  Amethyst написав:Да тапніть Депо/Ощадний і проскроліть донизу...тама і буде ІБАН Ощадного

Класик казав: "Смотреть могут все, но відят не все", - тому хоч на слух...
klug
 
Повідомлень: 8628
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
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3
Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 06:03

Судячи по камментам, не у всіх є.[/quote]Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.[/quote] технологічненько[/quote]Да тапніть Депо/Ощадний і проскроліть донизу...тама і буде ІБАН Ощадного[/quote]

Дякую
andyteam
 
Повідомлень: 151
З нами з: 16.07.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 365366367368
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