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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 гру, 2024 08:47
Давно, а куди подівся?[/quote]
Судячи по камментам, не у всіх є.
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andyteam
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Додано: Суб 14 гру, 2024 15:01
Питання до представника. На днях банк розірвав відносини зі мною, хоча за вимогою я підтвердив кожен платіж, що запитували, навіть договір підряду відправив. Чи можна, якось відновити відносини? Або через який термін можна звертатися повторно для відкриття рахунку? ОДразу слідом і ізі банк закрили)
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Kentuki
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Додано: Суб 14 гру, 2024 17:59
andyteam написав:
Давно, а куди подівся?
Судячи по камментам, не у всіх є.[/quote]
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
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klug
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:02
klug написав:
а куди подівся?
Судячи по камментам, не у всіх є.
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
технологічненько
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flysoulfly
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Додано: Суб 14 гру, 2024 19:26
flysoulfly написав: klug написав:
а куди подівся?
Судячи по камментам, не у всіх є.
Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.
технологічненько
Да тапніть Депо/Ощадний і проскроліть донизу...тама і буде ІБАН Ощадного
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Amethyst
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Додано: Суб 14 гру, 2024 21:58
Amethyst написав:
Да тапніть Депо/Ощадний і проскроліть донизу...тама і буде ІБАН Ощадного
Класик казав: "Смотреть могут все, но відят не все", - тому хоч на слух...
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klug
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Додано: Нед 15 гру, 2024 06:03
Судячи по камментам, не у всіх є.[/quote]Подзвоніть на ГЛ - Вам продиктують.[/quote] технологічненько[/quote]Да тапніть Депо/Ощадний і проскроліть донизу...тама і буде ІБАН Ощадного[/quote]
Дякую
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andyteam
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Додано: Пон 16 гру, 2024 17:34
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Додано: Вів 17 гру, 2024 11:54
Вопрос: после того, как пополняешь Большую пятерку, обязательно ждать, пока в приложении сумма, которую надо погасить в льготном периоде, уменьшится на сумму пополнения? Или можно сразу же тратить, не дожидаясь, а сумма долга всё равно уменьшится на сумму пополнения?
Знаю, что списывается обычно быстро, но иногда бывает какой-то затык на минуту-другую, а сам стоишь возле кассы и думаешь "ну быстрее!!!"
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candidat
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Додано: Вів 17 гру, 2024 13:25
candidat написав:
Вопрос: после того, как пополняешь Большую пятерку, обязательно ждать, пока в приложении сумма, которую надо погасить в льготном периоде, уменьшится на сумму пополнения? Или можно сразу же тратить, не дожидаясь, а сумма долга всё равно уменьшится на сумму пополнения?
Знаю, что списывается обычно быстро, но иногда бывает какой-то затык на минуту-другую, а сам стоишь возле кассы и думаешь "ну быстрее!!!"
Можна одразу витрачати
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Boundless
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