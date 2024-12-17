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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:38
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
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maxprofit
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:44
maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
Обдурять, нічо не перенесуть
Збирают гроші на Ідею
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:59
Amethyst написав: maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
Обдурять, нічо не перенесуть
Збирают гроші на Ідею
А якщо є В5 з лімітом 55 тис. , та колишня спорт з лімітом 50 тис. , то про Вері з лімітом можна забути ?
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maxprofit
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