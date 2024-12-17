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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 366367368369

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:38

Re: ТАСКОМБАНК

Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1333 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:44

  maxprofit написав:Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?

Обдурять, нічо не перенесуть :evil:
Збирают гроші на Ідею
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 14:59

  Amethyst написав:
  maxprofit написав:Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?

Обдурять, нічо не перенесуть :evil:
Збирают гроші на Ідею

А якщо є В5 з лімітом 55 тис. , та колишня спорт з лімітом 50 тис. , то про Вері з лімітом можна забути ?
maxprofit
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1333 раз.
Подякували: 151 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:57

  maxprofit написав:
  Amethyst написав:
  maxprofit написав:Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?

Обдурять, нічо не перенесуть :evil:
Збирают гроші на Ідею

А якщо є В5 з лімітом 55 тис. , та колишня спорт з лімітом 50 тис. , то про Вері з лімітом можна забути ?

Бооже, як жалко!!
Може Офпред допоможе?
Бо співробітники будь-якого від-ня тільки спаплюжать всю довіру клієнта до такого потужного банку 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 05.05.21
Подякував: 455 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
  #<1 ... 366367368369
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