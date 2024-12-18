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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 гру, 2024 14:38
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
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maxprofit
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:44
maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
Обдурять, нічо не перенесуть
Збирают гроші на Ідею
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 14:59
Amethyst написав: maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
Обдурять, нічо не перенесуть
Збирают гроші на Ідею
А якщо є В5 з лімітом 55 тис. , та колишня спорт з лімітом 50 тис. , то про Вері з лімітом можна забути ?
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maxprofit
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Додано: Вів 17 гру, 2024 15:57
maxprofit написав: Amethyst написав: maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
Обдурять, нічо не перенесуть
Збирают гроші на Ідею
А якщо є В5 з лімітом 55 тис. , та колишня спорт з лімітом 50 тис. , то про Вері з лімітом можна забути ?
Бооже, як жалко!!
Може Офпред допоможе?
Бо співробітники будь-якого від-ня тільки спаплюжать всю довіру клієнта до такого потужного банку
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Amethyst
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Додано: Вів 17 гру, 2024 18:44
Mastercard та «Сільпо» запрошують до затишних обіймів турботиhttps://news.finance.ua/ua/mastercard-t ... iv-turboty
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Додано: Сер 18 гру, 2024 07:45
maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
З 50 тис залишилося тільки 10
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l_e_x
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Додано: Чет 19 гру, 2024 04:59
l_e_x написав: maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
З 50 тис залишилося тільки 10
Виглядає не як перенос, а як скоринг з 0. 10к - це тут традиційний максимум, що дають без документів про доходи. Ви нічого їм не доносили, на кшталт декларацій чи довідок про ЗП?
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klug
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