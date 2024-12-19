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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45

  Amethyst написав:
  candidat написав:На каком основании кешбек, начисленный до 1 декабря, ТАС облагает военным сбором в 5%, а не 1,5%?

Он не начисление КБ облагает, а выплату по факту... и ничо тут не скажешь -- усьо правильно :mrgreen:

А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13

  candidat написав:А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен?

А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся.
moveton
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  #<1 ... 367368369370
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