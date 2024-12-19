А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45
А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13
А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся.
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