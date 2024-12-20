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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 367368369370

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45

  Amethyst написав:
  candidat написав:На каком основании кешбек, начисленный до 1 декабря, ТАС облагает военным сбором в 5%, а не 1,5%?

Он не начисление КБ облагает, а выплату по факту... и ничо тут не скажешь -- усьо правильно :mrgreen:

А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13

  candidat написав:А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен?

А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:41

Re: ТАСКОМБАНК

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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:44

  klug написав:
  l_e_x написав:
  maxprofit написав:Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?

З 50 тис залишилося тільки 10

Виглядає не як перенос, а як скоринг з 0. 10к - це тут традиційний максимум, що дають без документів про доходи. Ви нічого їм не доносили, на кшталт декларацій чи довідок про ЗП?

Всі дані у них були. З того моменту коли дали 50 нічого не змінилося, і ніхто не пропонував надати якісь нові документи
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:37

  candidat написав:Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?

Не тільки тас, а всі банки. Ви дкбо і розділ про кешбек почитайте. На кешбеку не гроші, а бонуси, які ви можете вивести на свою карту. Тоді це стане вашим доходом, і навіть зможете його побачити в ок-5 довідці своїй про доходи. І якщо звернете увагу, то датою отримання такого доходу буде дата виплати кешбеку, а не нарахування. А до того - то всьо бонуси.
Випадайте зі світу рожевих хмар, у нас тут зимовий смог давно уже. Ніколи й не розсівався, якщо чесно.
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