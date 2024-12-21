А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45
А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13
А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся.
Додано: Чет 19 гру, 2024 18:41
Re: ТАСКОМБАНК
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Період пропозиції: з 19 грудня 2024 року по 9 березня 2025 року.
Додано: Чет 19 гру, 2024 23:44
Всі дані у них були. З того моменту коли дали 50 нічого не змінилося, і ніхто не пропонував надати якісь нові документи
Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:37
Не тільки тас, а всі банки. Ви дкбо і розділ про кешбек почитайте. На кешбеку не гроші, а бонуси, які ви можете вивести на свою карту. Тоді це стане вашим доходом, і навіть зможете його побачити в ок-5 довідці своїй про доходи. І якщо звернете увагу, то датою отримання такого доходу буде дата виплати кешбеку, а не нарахування. А до того - то всьо бонуси.
Випадайте зі світу рожевих хмар, у нас тут зимовий смог давно уже. Ніколи й не розсівався, якщо чесно.
Додано: Суб 21 гру, 2024 14:45
Додано: Суб 21 гру, 2024 23:24
Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.
Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).
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