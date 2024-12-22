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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 367368369370 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 2.9 5 28 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 21% 6 2- Погане. Некомпетентне. 21% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 5 4- Добре. Як і повинно бути. 25% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 4 Всього голосів : 28 Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45 Amethyst написав: candidat написав: На каком основании кешбек, начисленный до 1 декабря, ТАС облагает военным сбором в 5%, а не 1,5%? На каком основании кешбек, начисленный до 1 декабря, ТАС облагает военным сбором в 5%, а не 1,5%?

Он не начисление КБ облагает, а выплату по факту... и ничо тут не скажешь -- усьо правильно Он не начисление КБ облагает, а выплату по факту... и ничо тут не скажешь -- усьо правильно

А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят? А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят? candidat Повідомлень: 1383 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13 candidat написав: А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен?

А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся. А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся. moveton

Повідомлень: 5011 З нами з: 23.03.18 Подякував: 40 раз. Подякували: 581 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2024 18:41 Re: ТАСКОМБАНК



https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... mastercard



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Повідомлень: 3033 З нами з: 01.09.17 Подякував: 79 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 гру, 2024 23:44 klug написав: l_e_x написав: maxprofit написав: Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ? Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?

З 50 тис залишилося тільки 10 З 50 тис залишилося тільки 10

Виглядає не як перенос, а як скоринг з 0. 10к - це тут традиційний максимум, що дають без документів про доходи. Ви нічого їм не доносили, на кшталт декларацій чи довідок про ЗП? Виглядає не як перенос, а як скоринг з 0. 10к - це тут традиційний максимум, що дають без документів про доходи. Ви нічого їм не доносили, на кшталт декларацій чи довідок про ЗП?

Всі дані у них були. З того моменту коли дали 50 нічого не змінилося, і ніхто не пропонував надати якісь нові документи Всі дані у них були. З того моменту коли дали 50 нічого не змінилося, і ніхто не пропонував надати якісь нові документи l_e_x Повідомлень: 147 З нами з: 04.07.14 Подякував: 45 раз. Подякували: 26 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:37 candidat написав: Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?

Не тільки тас, а всі банки. Ви дкбо і розділ про кешбек почитайте. На кешбеку не гроші, а бонуси, які ви можете вивести на свою карту. Тоді це стане вашим доходом, і навіть зможете його побачити в ок-5 довідці своїй про доходи. І якщо звернете увагу, то датою отримання такого доходу буде дата виплати кешбеку, а не нарахування. А до того - то всьо бонуси.

Випадайте зі світу рожевих хмар, у нас тут зимовий смог давно уже. Ніколи й не розсівався, якщо чесно. Не тільки тас, а всі банки. Ви дкбо і розділ про кешбек почитайте. На кешбеку не гроші, а бонуси, які ви можете вивести на свою карту. Тоді це стане вашим доходом, і навіть зможете його побачити в ок-5 довідці своїй про доходи. І якщо звернете увагу, то датою отримання такого доходу буде дата виплати кешбеку, а не нарахування. А до того - то всьо бонуси.Випадайте зі світу рожевих хмар, у нас тут зимовий смог давно уже. Ніколи й не розсівався, якщо чесно. won Повідомлень: 39 З нами з: 15.05.24 Подякував: 80 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 гру, 2024 14:45 посетитель написав: Максимум без документів у них 50 тис.Але дійсно, нема ніякого переносу - стару карту закрив, нову відкривають з нуля. Максимум без документів у них 50 тис.Але дійсно, нема ніякого переносу - стару карту закрив, нову відкривають з нуля.



Цікавлять деталі. Тобто прийшли у відділення, закрили картку(на той момент заборгованість вже погашена), і одразу відкрили нову Верікард, так? Цікавлять деталі. Тобто прийшли у відділення, закрили картку(на той момент заборгованість вже погашена), і одразу відкрили нову Верікард, так? Искатель Повідомлень: 6297 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1046 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 гру, 2024 23:24 Искатель написав: посетитель написав: Максимум без документів у них 50 тис.Але дійсно, нема ніякого переносу - стару карту закрив, нову відкривають з нуля. Максимум без документів у них 50 тис.Але дійсно, нема ніякого переносу - стару карту закрив, нову відкривають з нуля.



Цікавлять деталі. Тобто прийшли у відділення, закрили картку(на той момент заборгованість вже погашена), і одразу відкрили нову Верікард, так? Цікавлять деталі. Тобто прийшли у відділення, закрили картку(на той момент заборгованість вже погашена), і одразу відкрили нову Верікард, так?



Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.



Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно). Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно). посетитель Повідомлень: 1318 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 10:22 посетитель написав: Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.



Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно). Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).

У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.

А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт? У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт? Искатель Повідомлень: 6297 З нами з: 22.02.16 Подякував: 1046 раз. Подякували: 4849 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 10:39 Искатель написав: посетитель написав: Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.



Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно). Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).

У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.

А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт? У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт?



Та да, запросто може бути і менше ніж була або і нуль.Мені кредитний ліміт тоді не особливо потрібний був то і не чекав що щось дадуть.Аж трохи здивувався коли дали стільки скільки запитували. Та да, запросто може бути і менше ніж була або і нуль.Мені кредитний ліміт тоді не особливо потрібний був то і не чекав що щось дадуть.Аж трохи здивувався коли дали стільки скільки запитували. посетитель Повідомлень: 1318 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 гру, 2024 11:02 Искатель написав: посетитель написав: Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.



Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно). Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).

У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.

А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт? У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт?

дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність vollena71

Повідомлень: 2793 З нами з: 18.09.13 Подякував: 533 раз. Подякували: 573 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 367368369370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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