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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 гру, 2024 13:45
Amethyst написав: candidat написав:
На каком основании кешбек, начисленный до 1 декабря, ТАС облагает военным сбором в 5%, а не 1,5%?
Он не начисление КБ облагает, а выплату по факту... и ничо тут не скажешь -- усьо правильно
А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13
candidat написав:
А с какой стати выплату? Налогом доход облагается. Так доход - это начисление или выплата? Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен?
А что удивительного? В каком банке не так? Доход появляется в момент появления денег на карте. Тогда же налог платится, разумеется. А что там банк в разделе кешбека рисует - это его условность. У Сенса там вообще орехи. Можно тот предварительный кэшбек не забирать и подождать, пока в начале квартала Тазик его не сбросит. Тогда налог платить не придётся.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:41
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Додано: Чет 19 гру, 2024 23:44
klug написав: l_e_x написав: maxprofit написав:
Щось відомо про можливість переносу кред.ліміту з В5 на Вері ? Хтось,може, мав досвід ?
З 50 тис залишилося тільки 10
Виглядає не як перенос, а як скоринг з 0. 10к - це тут традиційний максимум, що дають без документів про доходи. Ви нічого їм не доносили, на кшталт декларацій чи довідок про ЗП?
Всі дані у них були. З того моменту коли дали 50 нічого не змінилося, і ніхто не пропонував надати якісь нові документи
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Додано: П'ят 20 гру, 2024 09:37
candidat написав:
Или ТАС хочет сказать, что начисленный кешбек это все ещё не мои деньги, пока на карту не выведен? И эти люди нас мониторингом травят?
Не тільки тас, а всі банки. Ви дкбо і розділ про кешбек почитайте. На кешбеку не гроші, а бонуси, які ви можете вивести на свою карту. Тоді це стане вашим доходом, і навіть зможете його побачити в ок-5 довідці своїй про доходи. І якщо звернете увагу, то датою отримання такого доходу буде дата виплати кешбеку, а не нарахування. А до того - то всьо бонуси.
Випадайте зі світу рожевих хмар, у нас тут зимовий смог давно уже. Ніколи й не розсівався, якщо чесно.
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Додано: Суб 21 гру, 2024 14:45
посетитель написав:
Максимум без документів у них 50 тис.Але дійсно, нема ніякого переносу - стару карту закрив, нову відкривають з нуля.
Цікавлять деталі. Тобто прийшли у відділення, закрили картку(на той момент заборгованість вже погашена), і одразу відкрили нову Верікард, так?
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Додано: Суб 21 гру, 2024 23:24
Искатель написав: посетитель написав:
Максимум без документів у них 50 тис.Але дійсно, нема ніякого переносу - стару карту закрив, нову відкривають з нуля.
Цікавлять деталі. Тобто прийшли у відділення, закрили картку(на той момент заборгованість вже погашена), і одразу відкрили нову Верікард, так?
Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.
Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).
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Додано: Нед 22 гру, 2024 10:22
посетитель написав:
Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.
Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).
У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.
А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт?
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Додано: Нед 22 гру, 2024 10:39
Искатель написав: посетитель написав:
Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.
Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).
У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.
А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт?
Та да, запросто може бути і менше ніж була або і нуль.Мені кредитний ліміт тоді не особливо потрібний був то і не чекав що щось дадуть.Аж трохи здивувався коли дали стільки скільки запитували.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 11:02
Искатель написав: посетитель написав:
Чи можна це робити в один день я не знаю.Робити напевно можна, але дадуть вони кредитний ліміт по новій питання відкрите.
Я закрили карту, а потім десь через два тижні прийшов.Операціоністка спитала на який кредитний ліміт робити запит.Сказала що максимальний ліміт без документів 50 тис.Ну говорю, пиши 50.Говорить давай 49 так як на 50 типа документи треба.Сказал Ок.Так і погодили.У мене по старій яку до цього закрили було 50 може тому і погодили(ну воно якби логічно).
У мене є один товариш, у якого по Великій п'ятірці було 45к ліміта. Він пішов до відділення (це було ще рік тому), закрив її, відкрив Верікард - і отримав нуль... Ось цього б не хотілось. Хоча... зараз і Б5, і Пудра все рівно лежать на поличці. Тому... різниці немає, спробую.
А є тут люди, яким спочатку дали нуль на Вєрку, вони нею не користувалися (за власні), і через деякий час дали кредитний ліміт?
дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність
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