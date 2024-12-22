RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:12

  vollena71 написав:дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність

ТАСька - майстриня заманух. Спочатку зливає бюджет на примануюванння, а потім дає копняка лояльним клієнтам.
klug
 
Повідомлень: 8637
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:02

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 05.05.21
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:01

  Amethyst написав:
  klug написав:ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років

Може стали краще рахувати - за 10 років від клієнта 0, тільки кешбеки набиває, постійно в грейсі і т.д. То нафіг банку такий клієнт?
alibob
 
Повідомлень: 555
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 368369370371
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, liliya_logical і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3703)
22.12.2024 16:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.