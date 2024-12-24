RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:12

  vollena71 написав:дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність

ТАСька - майстриня заманух. Спочатку зливає бюджет на примануюванння, а потім дає копняка лояльним клієнтам.
klug
 
Повідомлень: 8639
З нами з: 18.08.14
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1213 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:02

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 05.05.21
Подякував: 459 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
9
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:01

  Amethyst написав:
  klug написав:ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років

Може стали краще рахувати - за 10 років від клієнта 0, тільки кешбеки набиває, постійно в грейсі і т.д. То нафіг банку такий клієнт?
alibob
 
Повідомлень: 556
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:25

А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...
Искатель
 
Повідомлень: 6300
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1047 раз.
Подякували: 4849 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:10

  Искатель написав:А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...

Тільки у відділенні.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1624
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:55

  Искатель написав:А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...


Success Credit точна можна через гарячу лінію, якщо немає заборгованості або власних коштів, мені закрили. Спочатку анулюють кредитний ліміт, а рахунок закриється, здається, через 40 днів чи щось таке.
Гадаю, інші картки так само можна закрити через підтримку, якщо баланс виведений в нуль.
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 751
З нами з: 28.04.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:28

Re: ТАСКОМБАНК

Спеціальний лаунж для клієнтів з картками Mastercard World Elite

https://news.finance.ua/ua/special-nyy- ... orld-elite

Період пропозиції: з 19 грудня 2024 року по 19 березня 2024 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3037
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 368369370371
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: korzviktor20, ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.