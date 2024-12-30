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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 гру, 2024 14:12
vollena71 написав:
дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність
ТАСька - майстриня заманух. Спочатку зливає бюджет на примануюванння, а потім дає копняка лояльним клієнтам.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 16:02
klug написав:
ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років
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Amethyst
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Додано: Нед 22 гру, 2024 17:01
Amethyst написав: klug написав:
ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років
Може стали краще рахувати - за 10 років від клієнта 0, тільки кешбеки набиває, постійно в грейсі і т.д. То нафіг банку такий клієнт?
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Додано: Пон 23 гру, 2024 10:25
А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...
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Додано: Пон 23 гру, 2024 18:10
Искатель написав:
А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...
Тільки у відділенні.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 00:55
Искатель написав:
А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...
Success Credit точна можна через гарячу лінію, якщо немає заборгованості або власних коштів, мені закрили. Спочатку анулюють кредитний ліміт, а рахунок закриється, здається, через 40 днів чи щось таке.
Гадаю, інші картки так само можна закрити через підтримку, якщо баланс виведений в нуль.
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Додано: Вів 24 гру, 2024 18:28
Спеціальний лаунж для клієнтів з картками Mastercard World Elitehttps://news.finance.ua/ua/special-nyy- ... orld-elite
Період пропозиції: з 19 грудня 2024 року по 19 березня 2024 року.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 11:53
вітаю ТАС-івців!
КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?
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greenozon
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Додано: Пон 30 гру, 2024 12:29
greenozon написав:
вітаю ТАС-івців!
КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?
Можна ж 1 січня зранку
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Ferlakur
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Додано: Пон 30 гру, 2024 12:45
Ferlakur написав: greenozon написав:
вітаю ТАС-івців!
КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?
Можна ж 1 січня зранку
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(зранку
) все интернет-банкинги будут НОРМАЛЬНО работать ??
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flysoulfly
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