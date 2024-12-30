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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 368369370371

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 14:12

  vollena71 написав:дали нуль на Вєрку, я нею не користувалася (за власні), і через деякий час її заблокували , а потім і взагалі закрили рахунок за неактивність

ТАСька - майстриня заманух. Спочатку зливає бюджет на примануюванння, а потім дає копняка лояльним клієнтам.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 16:02

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 17:01

  Amethyst написав:
  klug написав:ТАСька - майстриня
Та нуу, це виглядає як звичайна тупізна -- губити клієнтів, які з нею по 10 років

Може стали краще рахувати - за 10 років від клієнта 0, тільки кешбеки набиває, постійно в грейсі і т.д. То нафіг банку такий клієнт?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 10:25

А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 18:10

  Искатель написав:А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...

Тільки у відділенні.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 00:55

  Искатель написав:А дистанційно можна картку закрити? Я маю на увазі Б5 та Пудру, щоб не їхати зайвий раз до відділення?
І за компанію - Success Credit, бо валяється ще з травня...


Success Credit точна можна через гарячу лінію, якщо немає заборгованості або власних коштів, мені закрили. Спочатку анулюють кредитний ліміт, а рахунок закриється, здається, через 40 днів чи щось таке.
Гадаю, інші картки так само можна закрити через підтримку, якщо баланс виведений в нуль.
riwalir
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2024 18:28

Re: ТАСКОМБАНК

Спеціальний лаунж для клієнтів з картками Mastercard World Elite

https://news.finance.ua/ua/special-nyy- ... orld-elite

Період пропозиції: з 19 грудня 2024 року по 19 березня 2024 року.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:53

вітаю ТАС-івців!

КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:29

  greenozon написав:вітаю ТАС-івців!

КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?

Можна ж 1 січня зранку
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:45

  Ferlakur написав:
  greenozon написав:вітаю ТАС-івців!

КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?

Можна ж 1 січня зранку
1 :shock: (зранку :shock: ) все интернет-банкинги будут НОРМАЛЬНО работать ??
flysoulfly
 
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