|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 гру, 2024 17:58
greenozon написав:
вітаю ТАС-івців!
КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?
а стесняюсь спросить - а зачем этот кэшбек вообще здесь копить? Я вывожу всякий раз как только он начислиться. Я еще понимаю в банках где минимальная сумма для вывода 100 грн. - там копишь поневоле. Но если тут вывод от 1 грн. то копить зачем?
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1295
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
, Искатель
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор