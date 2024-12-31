а стесняюсь спросить - а зачем этот кэшбек вообще здесь копить? Я вывожу всякий раз как только он начислиться. Я еще понимаю в банках где минимальная сумма для вывода 100 грн. - там копишь поневоле. Но если тут вывод от 1 грн. то копить зачем?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 17:58
а стесняюсь спросить - а зачем этот кэшбек вообще здесь копить? Я вывожу всякий раз как только он начислиться. Я еще понимаю в банках где минимальная сумма для вывода 100 грн. - там копишь поневоле. Но если тут вывод от 1 грн. то копить зачем?
Додано: Вів 31 гру, 2024 16:28
ПРЕДСТАВНИКУ банка
Тут представник банка ще є?
Шахрайській підрозділ ТАС під назвою "ізібанк" вже більше місяця не розблоковує незаконно заблоковані рахунки з чималими коштами, хоча всі незаконнозатребувані ним документи я надав, анкету поновив двічи: у відділенні ТАС в серпні й в застосунку місяць тому. Кошти з Заначки не дають можливості перевести на кред.карту, щоб погасити кредит. Зараз відправлю оф. претензію, в т.ч. з вимогою компенсації, у разі відмови - позов до суду.
Представника банка прошу зв'язатися зі мною через ПП.
Додано: Вів 31 гру, 2024 16:41
І шооо, не надали ваш ЄРДР по шахрайству на 10 млн (ст. 190.4 ККУ)?
Ізі сама відморожена банка по фінмону. Чекайте 90 дн з першого дня листування, може щось і вирішиться.
Погасити кредитку з наявних коштів вам не дадуть, хоча і будуть приймати по цьому заяви з буцім-то обробкою на 3..6 діб. Тому використовуйте зовнішні ресурси СЕПом.
Для суда вам треба зібрати письмові (а не лехтронні, через вайбер) запити, хоча це вже від профі-адвоката залежить.
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:01
Re: ТАСКОМБАНК
Вчора мені дзвонили з банку і просили пояснити джерела походження коштів, а я лише виводив кредитку в нуль, щоб не платити комісію. Закручують гайки...
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:12
Додано: Вів 31 гру, 2024 17:41
Ото ота вся когорта після фінмону мені запропонувала стати ВІПом, а Ізя тихо (без ст.15 і -20%) закрила рахунки, при цьому ТАС тихо підняв кредліміт -- дурдом Веселка
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