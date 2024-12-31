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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 369370371372

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ТАСКОМБАНК 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:58

  greenozon написав:вітаю ТАС-івців!

КБ коли виводимо (щоб не згорів), сьогодні чи завтра?
а стесняюсь спросить - а зачем этот кэшбек вообще здесь копить? Я вывожу всякий раз как только он начислиться. Я еще понимаю в банках где минимальная сумма для вывода 100 грн. - там копишь поневоле. Но если тут вывод от 1 грн. то копить зачем?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:28

ПРЕДСТАВНИКУ банка

Тут представник банка ще є?
Шахрайській підрозділ ТАС під назвою "ізібанк" вже більше місяця не розблоковує незаконно заблоковані рахунки з чималими коштами, хоча всі незаконнозатребувані ним документи я надав, анкету поновив двічи: у відділенні ТАС в серпні й в застосунку місяць тому. Кошти з Заначки не дають можливості перевести на кред.карту, щоб погасити кредит. Зараз відправлю оф. претензію, в т.ч. з вимогою компенсації, у разі відмови - позов до суду.
Представника банка прошу зв'язатися зі мною через ПП.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 16:41

  Visky написав:Тут представник банка ще є?
Шахрайській підрозділ ТАС під назвою "ізібанк" вже більше місяця не розблоковує незаконно заблоковані рахунки з чималими коштами, хоча всі незаконнозатребувані ним документи я надав, анкету поновив двічи: у відділенні ТАС в серпні й в застосунку місяць тому. Кошти з Заначки не дають можливості перевести на кред.карту, щоб погасити кредит. Зараз відправлю оф. претензію, в т.ч. з вимогою компенсації, у разі відмови - позов до суду.
Представника банка прошу зв'язатися зі мною через ПП.

І шооо, не надали ваш ЄРДР по шахрайству на 10 млн (ст. 190.4 ККУ)?
Ізі сама відморожена банка по фінмону. Чекайте 90 дн з першого дня листування, може щось і вирішиться.
Погасити кредитку з наявних коштів вам не дадуть, хоча і будуть приймати по цьому заяви з буцім-то обробкою на 3..6 діб. Тому використовуйте зовнішні ресурси СЕПом.
Для суда вам треба зібрати письмові (а не лехтронні, через вайбер) запити, хоча це вже від профі-адвоката залежить.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:01

Re: ТАСКОМБАНК

Вчора мені дзвонили з банку і просили пояснити джерела походження коштів, а я лише виводив кредитку в нуль, щоб не платити комісію. Закручують гайки...
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:12

  Amethyst написав:Ізі сама відморожена банка по фінмону.

А як же визнані лідери Райф, ПУМБа, Ломбард? ізя поки хіба коалу жорстко гнобила, після того, як він під забродившим евкаліптом до неї бикувати почав.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 17:41

  klug написав:
  Amethyst написав:Ізі сама відморожена банка по фінмону.

А як же визнані лідери Райф, ПУМБа, Ломбард? ізя поки хіба коалу жорстко гнобила, після того, як він під забродившим евкаліптом до неї бикувати почав.

Ото ота вся когорта після фінмону мені запропонувала стати ВІПом, а Ізя тихо (без ст.15 і -20%) закрила рахунки, при цьому ТАС тихо підняв кредліміт -- дурдом Веселка
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:33

  extreme_lviv_ua написав:Вчора мені дзвонили з банку і просили пояснити джерела походження коштів, а я лише виводив кредитку в нуль, щоб не платити комісію. Закручують гайки...

Осталось не раскрытым дали ли этим погасить кредитку. Более-менее нормальная практика на подозрительные входящие деньги - блокировать их до того, как они зайдут на счёт клиента и до пока не будут приняты объяснения.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:00

  moveton написав:
  extreme_lviv_ua написав:Вчора мені дзвонили з банку і просили пояснити джерела походження коштів, а я лише виводив кредитку в нуль, щоб не платити комісію. Закручують гайки...

Осталось не раскрытым дали ли этим погасить кредитку. Более-менее нормальная практика на подозрительные входящие деньги - блокировать их до того, как они зайдут на счёт клиента и до пока не будут приняты объяснения.

Хм. Блокують гроші на витратні операції, а от прибуткові наврядчи. Бо баНка ж любить гроші, особливо чужі ))
Amethyst
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