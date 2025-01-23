|
|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:02
tarasum написав: extreme_lviv_ua написав:
Вчора мені дзвонили з банку і просили пояснити джерела походження коштів, а я лише виводив кредитку в нуль, щоб не платити комісію. Закручують гайки...
Використали повністю кредитний ліміт і гасили в 0? Солідна сума?Які операції проводили?
Кред ліміт за шість років від одної тис дууууже помалу збільшували до 65 тис (і боя не офіційно працевлаштований). Його і гасив, але виявилось, що додалися гасіння кредиток зі Спортбанку і Ізібанку (бо все на одній ліцензії), врахуйте цей момент. Тому перевищивши ліміт від 60 тис (для «не офіційно працюючих»), для працюючих здається від 400 тис.
P.S. Після НР, дадуть знати що і як. Але без кешбек програми цей продукт мертвий, тому в любому випадку, чи вони мене закриють чи я їх.
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 322
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 січ, 2025 17:22
Ексклюзивна акція від Таскомбанку та Revisior для розвитку вашого бізнесу!https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvna ... ho-biznesu
Період дії акції: з 1 січня до 31 березня 2025 року
-
Assistant_Portal
-
-
- Повідомлень: 3043
- З нами з: 01.09.17
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 14 січ, 2025 17:01
Перед Новим роком закрив колишню кредитку від Спортбанку (та, що стала Success credit), закрили її швидко, бо по ній не було руху більш ніж півроку.
Вивів у нуль і подав на закриття Б5+Пудру (на одному рахунку) з 65000 КЛ.
Питання до знавців: коли краще піти спробувати відкрити Верікард, щоб мати більший шанс отримання КЛ: до моменту, коли щезнуть Б5+Пудра (це ще днів 30 чекати, але я не поспішаю) чи можна раніше?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6302
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1049 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Чет 23 січ, 2025 15:40
Искатель
Зробив також, як ви.
Закрив свої улюблені Б5 + Пудра(
У відділені порадили почекати не менш 45 днів.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1421
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|