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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:25
unknownurl написав:
Ліміт дали за наявності КЛ на success та izibank
+1
які там камінці у тієї Вєркі? Щось відключати потрібно на старті?
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