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Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:25
unknownurl написав:
Ліміт дали за наявності КЛ на success та izibank
+1
які там камінці у тієї Вєркі? Щось відключати потрібно на старті?
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kulikrom
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Додано: Суб 01 лют, 2025 19:36
Ходив два тижні тому по VeryCard, були в наявності Izi, В5, Success з лімітами і в мінусах.
Просив 50к ліміту - видали.
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Ivanhoe
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Додано: Суб 01 лют, 2025 23:33
Ivanhoe написав:
Ходив два тижні тому по VeryCard, були в наявності Izi, В5, Success з лімітами і в мінусах.
Просив 50к ліміту - видали.
Щось у лісі здохло, що з таким набором ТАСька ще один ліміт видала. Номери інших осіб просять, обдзвонюють?
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klug
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Додано: Нед 02 лют, 2025 00:33
Есть старая верикард с 0 лимитом.
На нее никак лимит не запросить?
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ВIВ
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Додано: Нед 02 лют, 2025 00:35
ВIВ написав:
Есть старая верикард с 0 лимитом.
На нее никак лимит не запросить?
У відділенні. Маю успішний досвід наливу ліміту.
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