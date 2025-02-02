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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 371372373374

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Таскомбанк 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:25

  unknownurl написав:Ліміт дали за наявності КЛ на success та izibank

+1
які там камінці у тієї Вєркі? Щось відключати потрібно на старті?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 19:36

Ходив два тижні тому по VeryCard, були в наявності Izi, В5, Success з лімітами і в мінусах.
Просив 50к ліміту - видали.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 23:33

  Ivanhoe написав:Ходив два тижні тому по VeryCard, були в наявності Izi, В5, Success з лімітами і в мінусах.
Просив 50к ліміту - видали.

Щось у лісі здохло, що з таким набором ТАСька ще один ліміт видала. Номери інших осіб просять, обдзвонюють?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:33

Есть старая верикард с 0 лимитом.
На нее никак лимит не запросить?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 00:35

  ВIВ написав:Есть старая верикард с 0 лимитом.
На нее никак лимит не запросить?

У відділенні. Маю успішний досвід наливу ліміту.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:23

  Кочевник написав:
  ВIВ написав:Есть старая верикард с 0 лимитом.
На нее никак лимит не запросить?

У відділенні. Маю успішний досвід наливу ліміту.

Ти ж у Львові , не військовий , офіційно працюючий - чому тобі треба відмовити ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:28

Re: Таскомбанк

Бо манагер заявляв, що малоймовірно. Бо зазвичай після закриття В5, відкривали Верку з нуля і тоді давали ліміт. І попередив, що я можу пролетіти з лімітом на вже відкриту Верку-нульовку.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 12:29

  ВIВ написав:Есть старая верикард с 0 лимитом.
На нее никак лимит не запросить?

Звонком на горячую линию
ramzes4
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 17:17

  klug написав:
  Ivanhoe написав:Ходив два тижні тому по VeryCard, були в наявності Izi, В5, Success з лімітами і в мінусах.
Просив 50к ліміту - видали.

Щось у лісі здохло, що з таким набором ТАСька ще один ліміт видала. Номери інших осіб просять, обдзвонюють?

Номери просили, але не звонили.
Ivanhoe
 
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