|
|
Таскомбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 лют, 2025 12:47
Після зміни оподаткування Банк лишив попередню суму велком бонусу. Тому, після виплати, бонусів ніяк не 100, а лише 95,65 грн.
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1550
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему