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Обслуговування в українських
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Таскомбанк

Таскомбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 372373374375

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Таскомбанк 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
21%
6
2- Погане. Некомпетентне.
21%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
4
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:47

Розмір welcome-бонусу 124,22 грн (після сплати податків 100

Після зміни оподаткування Банк лишив попередню суму велком бонусу. Тому, після виплати, бонусів ніяк не 100, а лише 95,65 грн.
kulikrom
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Повідомлень: 1550
З нами з: 14.09.11
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  #<1 ... 372373374375
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